Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek\'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Başarılı

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Sakarya'nın Hendek İlçesinde düzenlenen 20'inci Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri gösterdikleri başarı ile kürsüye çıktı.

Sakarya Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen 20'nci Selman Dede'yi Anma, Yağlı Güreşleri ve Sünnet Şenlikleri Selman Dede Mesire Alanı'nda büyük coşku içinde yapıldı. Güreşlere 18'i başpehlivan olmak üzere toplam 296 güreşçi katıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yağlı güreşlere katılan Çağlar Reşitoğlu teşvik bir boyunda beşinci, Erkan Solmaz deste küçük boyunda altıncı, Muhammed Efe Duman deste büyük boyunda altıncı ve Çağlar Toraman deste orta boyunda sekizinci olarak derecelendirmeye girdi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri başaltı boyunda İsmail Çırak ikinci oldu. Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden teşvik iki boyunda Türkiye derece sıralamasında yer alan genç sporcu Alim Efe Denizci hafta sonu yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak. Kulüpten yapılan açıklamada Alim Efe Denizci'nin hedefinin Kırkpınar'dan madalya ile dönmek olarak açıklandı. - KOCAELİ