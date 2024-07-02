Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başarılı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek\'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Başarılı

Sakarya'nın Hendek İlçesinde düzenlenen 20'inci Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri gösterdikleri başarı ile kürsüye çıktı.

02.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek İlçesinde düzenlenen 20'inci Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri gösterdikleri başarı ile kürsüye çıktı.

Sakarya Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen 20'nci Selman Dede'yi Anma, Yağlı Güreşleri ve Sünnet Şenlikleri Selman Dede Mesire Alanı'nda büyük coşku içinde yapıldı. Güreşlere 18'i başpehlivan olmak üzere toplam 296 güreşçi katıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yağlı güreşlere katılan Çağlar Reşitoğlu teşvik bir boyunda beşinci, Erkan Solmaz deste küçük boyunda altıncı, Muhammed Efe Duman deste büyük boyunda altıncı ve Çağlar Toraman deste orta boyunda sekizinci olarak derecelendirmeye girdi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri başaltı boyunda İsmail Çırak ikinci oldu. Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden teşvik iki boyunda Türkiye derece sıralamasında yer alan genç sporcu Alim Efe Denizci hafta sonu yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak. Kulüpten yapılan açıklamada Alim Efe Denizci'nin hedefinin Kırkpınar'dan madalya ile dönmek olarak açıklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Sakarya, Hendek, Körfez, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri Hendek'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement