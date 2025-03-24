Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü\'nden Olimpik Ragbi Başarısı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 4 kadın ve 3 erkek sporcu Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımına girdi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16- 22 Mart'da Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımlarına sporcu gönderdi. Ukrayna ve Litvanya milli takımlarıyla üçlü ortak gerçekleştirilen kampta toplamda 7 oyuncusu bulunan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ragbi A Milli takımlarına en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak yeni bir başarıya imza attı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ragbi A Milli takımlarımıza 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 7 oyuncu gönderdik. En çok oyuncu gönderen kulüp olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra en önemli olan konu ise A milli takıma gönderdiğimiz sporcuların yaş ortalamasının 19 olması ayrı bir noktadır. Bu Körfez Gençlerbirliği SK ve akademisinin ne kadar sağlam temellerde ve yapıda olduğunun göstergesidir. Sporcularımız uzun yıllar hem bayrağımızı hem Körfez'i hem de emeği geçen herkesi gururlandırıp başarıyla temsil edeceklerdir. Başta bizlere her zaman maddi ve manevi destek olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt olmak üzere kulüp yöneticilerimize ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz" denilerek duyulan memnuniyet ve mutluluk belirtildi. - KOCAELİ