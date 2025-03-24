Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Olimpik Ragbi Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Olimpik Ragbi Başarısı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü\'nden Olimpik Ragbi Başarısı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımına 4 kadın ve 3 erkek sporcu göndererek, en fazla oyuncu gönderen kulüp olma başarısını gösterdi. Sporcuların yaş ortalaması 19 olarak dikkat çekti.

24.03.2025 17:10  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 4 kadın ve 3 erkek sporcu Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımına girdi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16- 22 Mart'da Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımlarına sporcu gönderdi. Ukrayna ve Litvanya milli takımlarıyla üçlü ortak gerçekleştirilen kampta toplamda 7 oyuncusu bulunan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ragbi A Milli takımlarına en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak yeni bir başarıya imza attı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ragbi A Milli takımlarımıza 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 7 oyuncu gönderdik. En çok oyuncu gönderen kulüp olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra en önemli olan konu ise A milli takıma gönderdiğimiz sporcuların yaş ortalamasının 19 olması ayrı bir noktadır. Bu Körfez Gençlerbirliği SK ve akademisinin ne kadar sağlam temellerde ve yapıda olduğunun göstergesidir. Sporcularımız uzun yıllar hem bayrağımızı hem Körfez'i hem de emeği geçen herkesi gururlandırıp başarıyla temsil edeceklerdir. Başta bizlere her zaman maddi ve manevi destek olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt olmak üzere kulüp yöneticilerimize ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz" denilerek duyulan memnuniyet ve mutluluk belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, Türkiye, Körfez, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Olimpik Ragbi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:07:14. #7.12#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Olimpik Ragbi Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement