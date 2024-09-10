Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Spor

Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Yıldızlar Türkiye Takım Karate Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kızları takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

10.09.2024 10:06  Güncelleme: 10:07
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Türkiye Karate Federasyonu'nun 5-7 Eylül tarihlerinde Isparta'da düzenlediği Yıldızlar Türkiye Takım Karate Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kızları takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Esmanur Hümeyra Eraslan, Leylanur Yıldırım, Kübra Kılınç ve Rümeysa Süren'den oluşan 2011 ve 2012 yılı doğumlu Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı yenilgisiz finale kadar çıktı. Finalde rakibine karşı 2-1 kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

Körfez Gençlerbirliği SK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Karate Federasyonu'nun yıldızlar kategorisinde kumitede ilk defa düzenlenen takım maçında Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kızlarımız hiç yenilgi almadan finale kadar gelmeyi başardılar. Genç sporcularımız zorlu ve iddialı rakiplerini yenerek büyük bir başarıya imza attılar. Başa baş götürdüğümüz finalde de birinciliği çok az farkla kaçırdık. Türkiye ikincisi olan kızlarımız büyük bir başarı elde ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Bu elde ettiğimiz derece ile karatede Türkiye'nin sayılı en iyi kulüpleri arasına girmeyi başardılar. Körfez ilçemizin çocuklarının spor yapmaları için başta tesisler olmak üzere her türlü imkanı sunan Körfez Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Sayın Şener Söğüt'e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın verdiği değer ve destekler ile çok sayıda gencimiz spora başlayıp spor hayatlarına devam ediyorlar. Hocalarımız nezaretinde disiplinli ve özverili çalışmalar ile başarılar da ardından geliyor. Birçok branşta yetiştirdiğimiz sporcuların başarıları ve yeni sporcular ile Körfez ilçe sporda adını daha üst noktalara taşımaya devam edecek" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Yıldız Kız Takımı Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

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