Körfez'in karatecileri Çorlu'daki şampiyonada 10 madalyayla döndü: 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz - Son Dakika
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Körfez'in karatecileri Çorlu'daki şampiyonada 10 madalyayla döndü: 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz

Körfez\'in karatecileri Çorlu\'daki şampiyonada 10 madalyayla döndü: 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası'na 17 sporcuyla katılan Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı, organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak tamamladı. Şampiyonada Beren Elif Çelebi, Begüm Yüce ve Hatice Kübra Adıgüzel altın madalya elde ederken, Körfezli sporcuların başarısı ilçede gururla karşılandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası'na 17 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı, organizasyonu 10 madalya ile tamamladı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçesindeki 100. Yıl Spor Salonu'nda 29-30 Ağustos tarihlerinde "30 Ağustos Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası" gerçekleştirildi. Toplam 18 ilden yaklaşık 900 sporcunun katıldığı turnuvada, Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı 17 sporcuyla tatamiye çıktı. Kendi yaş ve kilo kategorilerinde mücadele eden sporcular organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek tamamladı.

Şampiyonada; 12 yaş 40 kiloda Beren Elif Çelebi, 8 yaş 25 kiloda Begüm Yüce ve 8 yaş 22 kiloda Hatice Kübra Adıgüzel birincilik elde ederek altın madalya kazandı. 11 yaş 45 kiloda Eymen Tarık Urak, 11 yaş 36 kiloda Hiranur Yıldırım ve 8 yaş 28 kiloda Alparslan Muhammet Eraslan gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda 10 yaş 40 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan, 11 yaş 35 kiloda Ertuğrul Poyraz, 9 yaş 40 kiloda Muhammet Eymen Ertuğrul ve 11 yaş 35 kiloda Muhammet Fırat Tüken ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez'in karatecileri Çorlu'daki şampiyonada 10 madalyayla döndü: 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz - Son Dakika

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