Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde 3. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde 3. oldu

Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı İller Arası Karate Ligi\'nde 3. oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak 85 kulüp arasında genel klasman 3.'sü oldu. Antrenör Şaban Ağaya, sporcuların başarılarıyla milli takıma en çok sporcu gönderen branş olduklarını belirtti.

06.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, katıldıkları İller Arası Karate Ligi Final Etabı'nda 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile 85 kulüp arasında genel klasman 3'üncüsü olmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İller Arası Karate Ligi Final Etabı, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 23 ilden 85 kulüp ve bin 566 sporcu ile 8 tatamide yapılan müsabakalar büyük çekişmeyle geçti. Karate ligi final etabına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri madalyaları topladı. Şaban Ağaya'nın antrenörlüğünü yaptığı Körfez Gençlerbirliği SK karate takımı sporcuları 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile 85 kulüp arasında genel klasman 3'üncüsü olmayı başardı.

"Milli maçlar öncesi sporcularımız hazır olduklarını gösterdiler"

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Körfez Gençlerbirliği Karate Antrenörü Şaban Ağaya, "Karatede Kocaeli ve Körfez ilçemiz Türkiye genelinde başarılarıyla yer edindi. Son dönemde sportif tesislere, etkinliklere ve sporcu yetişmesine yönelik Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımları var. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bizleri ve gençleri teşvik ederek her zaman destekliyor. Yapılan yatırımlar ve gençlere olan güvenin karşılığı başarı olarak yansıyor. Karatede çok başarılı dönemler geçiriyoruz. Her şeyin başı disiplinli ve sürekli çalışmaktır. Sporcularımız da bu bilinç ve azimle çok çalışarak başarılar elde ediyor. Bugün burada kulübümüz ve sporcularımız adına elde ettiğimiz önemli sonuçlar ve dereceler var" dedi.

"Milli takıma en çok sporcu gönderen branş olduk"

Sporcuların önemli başarılar kaydettiğini söyleyen Ağaya, "Yeni yetişen sporcularımızın yanı sıra özellikle haziran ayında Balkan Şampiyonası'nda milli takımımızda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız Hilmi Metehan Toker, Kübra Kılınç, Kağan Berk Bektaş ve İbrahim Halil Tüken performanslarıyla Balkan Şampiyonasına hazır olduklarını gösterdi. Ayrıca temmuz ayında Hırvatistan'da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası'nda da yine ülkemizi temsil edecek olan Esmanur Hümeyra Eraslan ve Leylanur Yıldırım spor otoritelerinden tam not aldı. Bu yıl karate branşı olarak çok iyi bir ivme yakaladık milli takıma en çok sporcu gönderen branş olduk. Ülkemiz, ilimiz ve Körfez ilçemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Körfez, Gümüş, Spor, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde 3. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:22 “Hastaneye gideceğim“ diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı "Hastaneye gideceğim" diye vatandaşlardan para isteyen dilencinin üzerinden 23 bin TL çıktı
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 15:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde 3. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement