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Körfezli Karateciler Şampiyonada Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Körfezli Karateciler Şampiyonada Madalyalar Kazandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Şampiyonası'na katılan Körfezli karateciler, 3 altın 4 gümüş 3 bronz madalya kazandı. Turnuvaya Kocaeli'den Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri de katılarak madalyaları topladı. Karateciler 3 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek madalya kazandı ve kürsüde yer aldı.

Körfezli Karateciler Şampiyonada Madalyalar Kazandı
22.01.2024 - 12:22,
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Şampiyonasına katılan Körfezli karateciler, 3 altın 4 gümüş 3 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır'da uğradığı hain saldırı neticesinde şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına Hendek İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen iller arası karate turnuvası, 14 il ve 49 spor kulübünden 682 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Okkan'ı anma programı kapsamında düzenlenen karate şampiyonasında dereceye giren sporculara AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz madalyalarını verdi.

Turnuvaya Kocaeli'den Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri de katılarak madalyaları topladı. Karateciler 3 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek madalya kazandı ve kürsüde yer aldı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Antrenörü Şaban Ağaya, başarılı bir turnuva geçirdikleri belirtilerek, "Genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizi çok sevindirdi. 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya alarak turnuvayı başarıyla tamamladık. Özellikle 2015 doğumlu küçük sporcularımızın aldığı dereceler hem mutlu etti, hem de altyapı anlamında gelecek için bizlere büyük umut verdi. Biz Körfez ilçemizde büyük bir spor ailesiyiz. Bizlere ve sporcularımıza bu imkanları sağlayan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e ve spor ekibimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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