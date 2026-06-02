Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya

Hiranur Yıldırım\'dan Balkan Şampiyonası\'nda bronz madalya
02.06.2026 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hiranur Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Türkiye, 80 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün milli sporcusu Hiranur Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 13 ülkeden 1700 sporcu katıldı. Balkan coğrafyasının en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyonada Türkiye, 19 altın, 25 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 80 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hiranur Yıldırım, 11 yaş 36 kilo kategorisinde Balkan üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada milli sporcu Hiranur Yıldırım'ın koçluğunu, aynı zamanda kulübün fahri antrenörü olan Karate Milli Takım Antrenörü Abdullah Gürel üstlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Körfez, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:33:53. #7.13#
SON DAKİKA: Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.