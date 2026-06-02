Hiranur Yıldırım\'dan Balkan Şampiyonası\'nda bronz madalya

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün milli sporcusu Hiranur Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 13 ülkeden 1700 sporcu katıldı. Balkan coğrafyasının en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyonada Türkiye, 19 altın, 25 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 80 madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hiranur Yıldırım, 11 yaş 36 kilo kategorisinde Balkan üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada milli sporcu Hiranur Yıldırım'ın koçluğunu, aynı zamanda kulübün fahri antrenörü olan Karate Milli Takım Antrenörü Abdullah Gürel üstlendi. - KOCAELİ