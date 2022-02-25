"Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım - Son Dakika
Üye Girişi

"Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım

25.02.2022 21:16

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden sonra açıklamalar yapan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim." demişti. Yeni bir açıklama yapan tecrübeli hoca Başkan'ın uyarısından sonra Ukrayna'yı terk ettiğini belirtirken, "Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum." dedi.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeden ayrılmayacağını belirtmişti. Fanatik'e konuşan deneyimli hoca, kulübün talimatıyla ülkeyi terk etti.

Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"DURUMLA İLGİLİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"

"Kendi aracımla sabah yola çıktım. Müthiş bir yoğunluk var yollarda. Moldova'ya girmeme az kaldı, oradan Bükreş'e geçeceğim. Durumla ilgili konuşmak çok zor... Başkan gitmem gerektiğini söyledi. Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum.

"BU SAVAŞIN BAŞLAMASINI HİÇ MÜMKÜN GÖRMEMİŞTİM"

Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim."

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 211 askeri altyapı tesisi imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 211 askeri altyapı tesisi imha edildi

Dinamo Kiev, Ukrayna, Rusya, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Korkak değilim, gitmiyorum' açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım - Son Dakika


Son Dakika
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
20:34 Kariyerinin neden toparlanamadığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla birliktelik yaşıyor
20:05 Rusya'ya, bir yaptırım daha! Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı
20:04 Trabzonspor-Kayserispor maçı başladı!
19:59 Son Dakika: Ülkemizde 25 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi
19:53 Akaryakıta rekor zam! Vatandaşlar istasyonlarda kuyruk oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 21:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement