"Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım - Son Dakika

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeden ayrılmayacağını belirtmişti. Fanatik'e konuşan deneyimli hoca, kulübün talimatıyla ülkeyi terk etti.

Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"DURUMLA İLGİLİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"

"Kendi aracımla sabah yola çıktım. Müthiş bir yoğunluk var yollarda. Moldova'ya girmeme az kaldı, oradan Bükreş'e geçeceğim. Durumla ilgili konuşmak çok zor... Başkan gitmem gerektiğini söyledi. Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum.

"BU SAVAŞIN BAŞLAMASINI HİÇ MÜMKÜN GÖRMEMİŞTİM"

Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim."