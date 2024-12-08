Korkmaz\'dan Üzücü Eleştiri

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Türk futbolunun klasik sıkıntısı başladı. Benim saydığım 6 defa yere yatan kalkmadı. 1. Lig'de oyunun süresini çok çabuk eritiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçın ilk 20 dakikası aslında hani gol olana kadarki sürede daha oyun kontrol elimizdeydi. Biraz daha istediğimiz gibi maça başladık ama hücum üretmekte bir sıkıntı yaşadık. Daha sonra 2 golü de kendi ayağımızda olan topu rakibe vererek, sahada uyumaya başladık. Stadın atmosferi, belki maçın erken olması da cezayı ağır kestiler. Sonra ikinci yarıda Keçiören'in ilk şutu 88. dakikada oldu. Zaten Türk futbolunun klasik sıkıntısı başladı. Biz golü attık. Benim saydığım 6 defa, yere yatan kalkmadı. Şimdi 6 defa yere yatıldı, ikinci yarı 4-5 tane oyuncu değişikliği oldu ve oyunun sonuna İstanbulspor golü aradığı dakikalara 5 dakika eklendi. Bunu daha önce Ertuğrul Sağlam ile birebir konuştuk. Hem de sezon başı bu konudaki serzenişi dile getirmiştik. Yani oyunun süresini bu 1. Lig'de çok çabuk eritiyoruz. Futbolcu arkadaşlarda da bu artık bir gelenek haline geldi, bir kültür haline geldi. 1. yarı önde olanın ikinci yarı maçı oynamaması, yatması ama ne yazık ki maçı yöneten irade de bu ekmeğe yağ sürüyor" diye konuştu. - ANKARA