Korkmaz Kardeşlerden Tarihi Başarı - Son Dakika
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Korkmaz Kardeşlerden Tarihi Başarı

Korkmaz Kardeşlerden Tarihi Başarı

Özlem Korkmaz Türkiye Kickboks Şampiyonu, Gamze Korkmaz Türkiye 2.'si oldu. Gurur kaynağı oldular.

28.01.2025 15:52
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Bitlis'i temsilen Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasına katılan Özlem Melek Korkmaz Türkiye şampiyonu olurken, ablası Gamze Korkmaz ise Türkiye 2.'si oldu.

Elde ettikleri başarılarla sık sık adlarından söz ettiren milli sporcu Korkmaz kardeşler, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kickboks Şampiyonasına katılan Korkmaz kardeşler, başarılarıyla bir kez daha gururlandırdı. Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğünün milli sporcularından Özlem Melek Korkmaz, low kick 48 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, ablası Gamze Korkmaz ise full contact 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Korkmaz kardeşlerin başarılarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Korkmaz kardeşlerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Demir, "Tatvan'ımızın ve Bitlis'imizin gururu olan Özlem Melek Korkmaz ve Gamze Korkmaz kardeşleri yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın gösterdiği azim ve elde ettikleri başarılar gençlerimiz için ilham kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyor, uluslararası arenada da yeni zaferler bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye şampiyonu olan Özlem Melek Korkmaz ise "Şampiyonada bu başarıyı kazanmak benim için büyük bir gurur. Destekleriyle yanımda olan aileme, antrenörlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Türkiye ikincisi olan Gamze Korkmaz da, "Tatvan'ı ve Bitlis'i temsil etmek benim için her zaman onur verici. İkinci olmak da büyük bir başarı, ama hedefim her zaman zirve. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Korkmaz kardeşlerin elde ettiği başarı, kentte büyük bir sevinçle karşılanırken, genç sporcuların önümüzdeki dönemlerde uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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