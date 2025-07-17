Korkut Kardeşlerden İki Madalya

Avrupa Şampiyonu Aleyna Korkut'un izinden giden kardeşi Atakan Ömer, İstanbul'daki turnuvadan 2 madalya ile döndü. Erzincanlı Korkut kardeşler zirvede.

Badmintonda ulusal ve uluslararası arenada Erzincan'ı temsil eden Korkut kardeşler, son dönemde elde ettikleri zaferlerle Türkiye'nin gururu haline geldi. Disiplinli ve planlı çalışmalarının karşılığını alan Aleyna ve Atakan Ömer Korkut, başarılarıyla genç sporculara ilham veriyor.

"Avrupa şampiyonu abla, izinde giden kardeş"

Türkiye'nin kadınlar kategorisindeki ilk ve tek Avrupa Şampiyonu olan Aleyna Korkut, kariyeri boyunca kazandığı onlarca uluslararası madalya ile adını tarihe yazdırdı. Onun açtığı yolda ilerleyen küçük kardeşi Atakan Ömer Korkut ise başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Atakan Ömer, son olarak İstanbul'da düzenlenen uluslararası turnuvada fırtına gibi esti. İki farklı kategoride final oynama başarısı gösteren genç yetenek, turnuvayı bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamlayarak gelecekteki büyük başarıların sinyalini verdi.

Sporcuların antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, Korkut kardeşlerin başarısının bir tesadüf olmadığını belirtti. Antrenörler, "Bu başarılar, düzenli ve disiplinli çalışmalarının bir ürünüdür. Ancak başarıdaki bir başka önemli etken de anne ve babalarının spora olan ilgisi ve destekleridir. Aile desteği, sporcunun gelişiminde kilit rol oynar" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN