Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu

10.03.2026 14:38
Kore Ligi'nde bir futbolcu korner kullanacağı sırada aniden yere yığılırken yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kore Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan ilginç anlar futbolseverleri şaşkına çevirdi. Korner kullanmak için topun başına geçen bir futbolcu, tam vuruş yapacağı sırada bir anda kurşun yemiş gibi yere yığıldı.

SAHADAKİLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Futbolcunun aniden yere düşmesi sahada büyük şaşkınlık yarattı. Rakip oyuncular ve hakem ilk anda ne olduğunu anlamakta zorlanırken kısa süreli bir panik yaşandı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Futbolcunun dramatik şekilde yere düşmesi birçok kişi tarafından tartışılırken bazı kullanıcılar olayın abartılı bir hareket olabileceğini öne sürdü.

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu.ne yahu adam futbolculugu bıraksın zaten büyük ihtimalle iyi topcuda değildir dublorluge başlasın daha muvaffak olur 1 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    video zaten sessiz bende kulaklıkla izliyorum videonun sonunda aniden giren müziği yapmak zorundamısınız her seferinde korkudan sıçrıyom 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
