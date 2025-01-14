Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dağcılık İl Temsilciliği faaliyetle kapsamında 3 dağcının Hasan Dağı'na tırmandığı belirtildi.
Açıklamada, Mustafa Can, Nurhan Cengiz ve Meral Yılmaz'dan oluşan ekibin, başarılı geçen tırmanışla dağın 3 bin 267 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Köroğlu Dağcıları Hasan Dağı'nda Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?