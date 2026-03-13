Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş\'tan Cengiz Ünder\'e hayatının şoku

Sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için Beşiktaş cephesinde karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda milli futbolcunun bonservisini almayacağı öğrenildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Beşiktaş formasıyla ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Cengiz Ünder, çıktığı ilk maçlarda skora katkı vererek taraftarın dikkatini çekmişti. 28 yaşındaki futbolcu, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı.

FORMU DÜŞTÜ

Ancak sezonun ilerleyen haftalarında Cengiz Ünder'in performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Milli futbolcu son 6 lig maçında ne gol ne de asist üretebildi.

SERGEN YALÇIN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yaşanan form düşüşünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i ideal kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kulübü Fenerbahçe'ye geri dönecek.