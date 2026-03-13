Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku - Son Dakika
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

13.03.2026 14:42
Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in performansındaki düşüş nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

Sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için Beşiktaş cephesinde karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda milli futbolcunun bonservisini almayacağı öğrenildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Beşiktaş formasıyla ilk haftalarda etkili bir performans sergileyen Cengiz Ünder, çıktığı ilk maçlarda skora katkı vererek taraftarın dikkatini çekmişti. 28 yaşındaki futbolcu, görev aldığı ilk 10 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı.

FORMU DÜŞTÜ

Ancak sezonun ilerleyen haftalarında Cengiz Ünder'in performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Milli futbolcu son 6 lig maçında ne gol ne de asist üretebildi.

SERGEN YALÇIN KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yaşanan form düşüşünün ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'i ideal kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden kulübü Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ne bekliyordunuz cacık olmaz.ben idda ediyorum Göztepe ye bedava verin üç senelik mukavele imzalasin iki sene sonra Göztepe bu adamı nasıl gönderecez diye dusunur 3 0 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    1. Ligte oynar. 2 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Yetenekli oyuncu ama çalışmıyor demek ki.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
