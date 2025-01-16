Köşk 100. Yıl Ortaokulu Kros'ta Birinci Oldu - Son Dakika
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Spor

Köşk 100. Yıl Ortaokulu Kros'ta Birinci Oldu

Köşk 100. Yıl Ortaokulu Kros\'ta Birinci Oldu

Yıldız Kızlar Takımı, Aydın il birincisi olarak bölge finallerinde ilimizi temsil edecek.

16.01.2025 18:41
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kros yarışlarında, Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu il birincisi oldu.

Kardeşköy Atletizm Pisti, kros sahalarında yapılan 'Okul sporları kros yarışları Aydın il birinciliği' seçmelerinde 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı il birincisi oldu. Yıldız Kızlar takımını Köşk Kaymakamı Tuğba Polat makamında ağırlayarak, il birincisi olan kızları ve onları yarışmalara hazırlayan öğretmenlerini tebrik etti. Sonrasında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş'ı da makamında ziyaret eden öğrenci, öğretmen ve okul müdürü Yıldız Kızlar takımının bölge finallerinde Aydın ilini temsil edeceği için mutlu olduklarını belirttiler. Karataş, başarılı sporcu kızları tebrik ederek başarılarını devamını diledi. Ziyaretler sonrası Yıldız Kızlar takımı ve öğretmenler günün anısına Kaymakam Polat ve Karataş ile fotoğraf çektirdiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Spor, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Spor Köşk 100. Yıl Ortaokulu Kros'ta Birinci Oldu - Son Dakika

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