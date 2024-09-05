Köşk Gençlik Merkezi, Halkoyunları Türkiye Finali\'nde İkincilik Elde Etti

Spor

Ankara'da düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Halkoyunları Türkiye Finali'nde, Aydın'ı temsil eden Köşk Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik Merkezleri Arası Halkoyunları Türkiye Finali, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Finalde Aydın'ı temsil eden Köşk Gençlik Merkezi takımı ise zorlu rakipleri arasından sıyrılmayı başardı. Ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Aydın takımı, finalde başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ankara'da gerçekleşen Gençlik Merkezleri Arası Halkoyunları Türkiye Finalinde, ilimizi temsil eden Köşk Gençlik Merkezi takımımız büyük bir başarı göstererek ikinci oldu. İlimize bu gururu yaşattıkları için Köşk Gençlik Merkezi takımımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN