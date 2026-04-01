Kosova'dan Dünya Kupası'na Bilet

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milleti için Kosova'da çok önemli ve gurur verici bir gece olduğunu söyleyerek, "Başarıyla dönüyoruz inşallah. Millilerin, Dünya Kupası'nda da güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Tekrar bu çocukları alnından öpüyoruz, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun milletimize" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova karşısında 1-0 galip geldi ve finallere gitmeye hak kazandı. Müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımı başarısından dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Bak, "Milletimizi gururlandırdılar. 86 milyon onları izledi. Avrupa'daki vatandaşlarımızı sayarsak çok daha fazla bir rakam olur. Gurur verici. Milli takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılması çok çok kıymetli, önemli. Bizim çocuklarımızı tebrik ediyoruz. İyi bir jenerasyon elimizde var. Yenileri geliyor, yenileri ilave ediliyor. Teknik direktörümüz ve ekibinin üstüne koyarak taşıdığı bu milli takım hem Avrupa Şampiyonası'nda iyi işler yaptı hem Dünya Kupası elemelerinde grubunda iyi işler yaptı hem de Milletler Ligi'nde iyi işler yaptı. Dolayısıyla zor iki maçı oynadılar. Stres kolay değil. Romanya maçı aynı şekilde. Bir de buradaki maç soğuk havada, yağmurun altında ama oynamasını bildiler, kontrol etmesini bildiler ve milletimizi gururlandırdılar. Tekrar hayırlı olsun milletimize" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz için çok önemli, gurur verici bir geceydi"

Türk milleti olarak milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını aktaran Bakan Bak, "Biz millet olarak milli takımımızın bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki herkes meydanlarda dolaşıyor, çığlık atıyor, sevincini yaşıyor, bayraklarla dolaşıyor. Bu gurur Türkiye'nin, bu gurur hepimizin. Sayın Cumhurbaşkanımız maçı takip etti, aradı; sporcuları tek tek tebrik etti, milli teknik direktörü ve federasyon başkanını tebrik etti. Milletimiz için çok önemli, gurur verici bir geceydi. İnanıyoruz ki ABD'de de iyi işler yapacaklar. Onlara güveniyoruz. Gruplarında ve maçlarda performanslarını artırarak devam edecekler" diye konuştu.

"Millilerin, Dünya Kupası'nda da güzel işler yapacaklarına inanıyoruz"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da millilerin önemli başarılar imza atacağına inandığını vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "Genç sporcular kendi takımlarında da iyi performans gösteriyorlardı. Milletimizi sevindirmek güzel. Böylesine önemli başarıları hepimizi gururlandırıyor. Çocuklarımızın bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Federasyon başkanımıza ve ekibine emekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar da yakın takip ettiler, biz de takip ettik. Maçlarda heyecanla, coşkuyla beraber olduk. Bugün de Kosova'da meydanlar, sokaklar coşkuluydu. Kosovalıların da Dünya Kupası'na gitme arzuları vardı ama 'Biz gitmesek bile Türkiye'nin gitmesi bizi gururlandırır' diyenler oldu. Dolayısıyla güzel bir gündü Kosova'da. Başarıyla dönüyoruz inşallah. Millilerin, Dünya Kupası'nda da güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Tekrar bu çocukları alnından öpüyoruz, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun milletimize" değerlendirmesinde bulundu. - PRİŞTİNE