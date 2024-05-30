Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı, Ula'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti. 5-8 Haziran tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bölgeyi temsil edecekler.

30.05.2024 09:09
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı İl Birinciliği müsabakalarında Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Ula'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakaları 9 il 31 takım ve 320 sporcunun katılımıyla sona erdi. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Okul sporları Bocce/ Volo Ege bölgesi yarışmalarında şampiyon oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "5-8 Haziran'da Aydın'da yapılacak olan Türkiye finallerinde bölgemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz" İfadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Bocce Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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