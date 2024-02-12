Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi - Son Dakika
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Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi

Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor\'u 35-30 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın ilk yarısını da 18-15 önde tamamlayan Köyceğiz Belediyespor, önemli bir zafer elde etti.

12.02.2024 15:39
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi.

Köyceğiz Belediyespor, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 18-15 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi - Son Dakika
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