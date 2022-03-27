Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi

27.03.2022 16:24
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize eedilen, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmaları" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize eedilen, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmaları" gerçekleştirildi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan seçmelerde ülke genelinden 146 atlet yarıştı. Köyceğiz'deki yarışta ilk 4'e giren sporcular milli takıma seçilirken, bu yarışmalarda atletler U-20 kategorisinde 6 bin 800 metre, büyüklerde ise 13 bin 400 metrelik parkurda yarıştı. Organizasyonda büyük kadınlarda Kırşehir Bölgesi'nden Urkuş Işık birinci, Nurcihan Oysal ikinci, Selma Çakmak üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Kütahya'dan Bekirhan Kabadayı birinci, Abdullah Çakır ikinci, Azat Demirtaş üçüncü oldu. U-20 kategorisinde kadınlarda ise Diyarbakır'dan Leyla Işık, erkekler yarışını da Ağrı'dan Ali Demir galip tamamladı.

Yarışlar, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarından başlayıp Ölemez Dağı istikametinde koşuldu. Yarışmacılar tarih, göl, deniz ve doğayla iç içe yarışmanın mutluluğunu yaşadılar. Yarışta Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları, Dalyan Kanalı ve Kaunos gibi yörenin güzelliklerini gören yarışmacılar hayranlıklarını ifade etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi

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Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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