Köyceğiz Lisesi Floor Curling\'de Şampiyon!

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Kız Takımı il birinciliği turnuvasında şampiyon oldu.

2024-2025 okul sporları floor curling il birinciliği müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Takımlardaki sporcular il birincisi olabilmek için büyük efor sarf etti. Müsabakalar sonunda Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi sporcuları Rabia Çetinkaya, Akça Elif Tüzün, Çiğdem Akar'dan oluşan kız takımı il şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ödül töreni ile Foor Curling İl birinciliği müsabakaları sona erdi. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şampiyon olan kız takımımızın oyuncularını ve antrenörünü tebrik ediyoruz. Takımımız 1-4 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan grup müsabakalarına ilimizi temsilen katılacaktır. Takımımıza grup müsabakalarında başarılar dileriz" denildi. - MUĞLA