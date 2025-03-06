Köyceğiz Lisesi Türkiye Finallerine Katılacak - Son Dakika
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Köyceğiz Lisesi Türkiye Finallerine Katılacak

Köyceğiz Lisesi Türkiye Finallerine Katılacak

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi, Floor Curling grup müsabakalarında Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

06.03.2025 12:59
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling sporcuları İzmir'de yapılan grup müsabakalarında Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç (A) Kız, Erkek, Karma Floor Curling İzmir Grup müsabakaları tamamlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç (A) İzmir grup müsabakaları Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara 20 karma takım, 20 kız takımı, 20 erkek takımı katıldı. Karma takım kategorisinde 48 maç, kız takımı kategorisinde 48 maç, erkek takımı kategorisinde 48 maç olmak üzere toplamda 144 maç yapıldı. Müsabakalar sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Genç karma turnuvası sonucunda Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nden Tuana Ayşe Budak ve Sungur Alp Kahraman'dan oluşan karma takımı ikinci oldu ve Kayseri'de yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okulumuz Karma Floor Curling takımı İzmir bölge maçları sonucunda Kayseri'de yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi kutluyoruz, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köyceğiz Lisesi Türkiye Finallerine Katılacak - Son Dakika

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