Köyceğiz Taekwondo Takımı 5 birincilik, 3 ikincilikle döndü

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Taekwondo Takımı İlde yapılan müsabakalarda 5 birincilik, 3 ikincilik kazanarak döndü.

Muğla Menteşe Spor Salonunda yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Minikler ve Küçükler Taekwondo İl seçmelerinde Köyceğizli sporcular 5 birincilik 3 ikincilik kazandı. Taekwondo sporcuları Kerem Kara, Ronya Şara Gürsel, Zişan Koparan, Yiğit Aşcı, Rıdvan Karakaş birinci olma başarısı gösterdi. Simay Elmas, Yusuf Genç, İlayda Nur Aydın ikinci oldu.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları Minikler ve Küçükler Taekwondo İl seçmelerinde Köyceğizli sporcular 5 birincilik, 3 ikincilik elde ettiler. Sporcularımızı ve Antrenörümüz Rıdvan Kurt'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA