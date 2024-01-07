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Köyceğizli Taekwondo Sporcuları İl Birinciliğini Kazandı - Son Dakika
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Köyceğizli Taekwondo Sporcuları İl Birinciliğini Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen okul sporları taekwondo il seçmelerine katılan 7 sporcu arasından 6'sı birinci oldu. İl şampiyonu olan sporcular, Mart ayında yapılacak grup birinciliğinde Muğla'yı ve Köyceğiz'i temsil edecekler.

Köyceğizli Taekwondo Sporcuları İl Birinciliğini Kazandı
07.01.2024 - 17:47,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul sporları taekwondo il seçmelerine katılan 7 sporcudan 6'sı birinci oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek-Kız Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonunda yapılan Liselerarası Taekwondo il seçmelerine Köyceğiz 7 sporcu ile katılırken, sporculardan 6'sı birinci oldu. İl şampiyonu olan taekwondo sporcuları Mart ayında Manisa'da yapılacak grup birinciliğinde Muğla'yı ve Köyceğiz'i temsil edecek.

Antrenör Rıdvan Kurt, "Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Liselerarası Taekwondo il birinciliği müsabakalarına 7 sporcu ile katıldık, 6 sporcumuz il şampiyonu oldu. Sporcularımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda bizlere desteğini esirgemeyen Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz M. Şinasi Çövüt'e ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye de ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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