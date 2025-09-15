Kozan\'da A Milli Basketbol Takımı\'nın Final Heyecanı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması, Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir heyecanla takip edildi. İlçedeki sporseverler karşılaşmayı Kozan Belediyesinin belediye bahçesine kurduğu dev ekrandan izledi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen milliler turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, Kozanlı gençler ve aileler duygusal anlar yaşadı. Maç sonunda üzüntüyle gözyaşlarını tutamayan gençler, Avrupa ikinciliğiyle teselli oldu.

Maçı, vatandaşlarla birlikte dev ekrandan takip eden Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Maçlarda yenmek de var yenilmek de. Biz Türkler kazanmayı benimsemişiz. Şampiyonluk olmasa da takımımız bizlere büyük gurur yaşattı" ifadelerini kullandı.

Maçı izleyenler arasında bulunan Nehir Çörekli gözyaşlarını tutamazken, babası Yalçın Çörekli kızının voleybol ve basketbol tutkunu olduğunu söyledi. Kozanlı genç Merve Bozkurt ise, "Ben de basketbol oynuyorum. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Son 5 dakikada oyunu kontrol edemedik" şeklinde konuştu.

Maçı ailesi ile birlikte izleyen Merve Bozkurt, kendisinin de basketbol oynadığını ve milli takıma destek için geldiklerini ifade ederek, "Yenseler de yenilseler de takımızın destekçisiyiz. Son 5 dakika bence oyunu kontrol edemedik" diye konuştu. - ADANA