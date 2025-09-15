Kozan'da A Milli Basketbol Takımı'nın Final Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kozan'da A Milli Basketbol Takımı'nın Final Heyecanı

Kozan\'da A Milli Basketbol Takımı\'nın Final Heyecanı
15.09.2025 00:44  Güncelleme: 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilmesi, Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir coşkuyla takip edildi. Gençler ve aileleri, belediye bahçesinde kurulan dev ekrandan maçı izleyerek duygusal anlar yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması, Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir heyecanla takip edildi. İlçedeki sporseverler karşılaşmayı Kozan Belediyesinin belediye bahçesine kurduğu dev ekrandan izledi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen milliler turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, Kozanlı gençler ve aileler duygusal anlar yaşadı. Maç sonunda üzüntüyle gözyaşlarını tutamayan gençler, Avrupa ikinciliğiyle teselli oldu.

Maçı, vatandaşlarla birlikte dev ekrandan takip eden Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Maçlarda yenmek de var yenilmek de. Biz Türkler kazanmayı benimsemişiz. Şampiyonluk olmasa da takımımız bizlere büyük gurur yaşattı" ifadelerini kullandı.

Maçı izleyenler arasında bulunan Nehir Çörekli gözyaşlarını tutamazken, babası Yalçın Çörekli kızının voleybol ve basketbol tutkunu olduğunu söyledi. Kozanlı genç Merve Bozkurt ise, "Ben de basketbol oynuyorum. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Son 5 dakikada oyunu kontrol edemedik" şeklinde konuştu.

Maçı ailesi ile birlikte izleyen Merve Bozkurt, kendisinin de basketbol oynadığını ve milli takıma destek için geldiklerini ifade ederek, "Yenseler de yenilseler de takımızın destekçisiyiz. Son 5 dakika bence oyunu kontrol edemedik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Son Dakika

Son Dakika Spor Kozan'da A Milli Basketbol Takımı'nın Final Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:48:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kozan'da A Milli Basketbol Takımı'nın Final Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.