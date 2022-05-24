Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu - Son Dakika
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Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

24.05.2022 12:12
Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

16-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Muğla'da yapılan Okul Sporları Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

16-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Muğla'da yapılan Okul Sporları Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu.

17 il takımının 6 gün boyunca mücadele ettiği Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonasında Kayseri temsilcisi Uluslararası Arası Ömer Halisdemir Anadolu İmamhatip Lisesi rakiplerine şans tanımayarak adını Türkiye Şampiyonluğuna yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye şampiyonluk kupasıyla dönen takım sporcularını ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Okur'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu
Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu
Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu
Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kriket Türkiye Şampiyonu Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu - Son Dakika


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