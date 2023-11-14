Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Abouba kar hakkındaki söylemlerine Kamerunlu golcünün özel antrenörü Selim Demirel'den sert bir yanıt geldi.

ABOUBAKAR'IN ANTRENÖRÜNDEN YANIT GELDİ

Selim Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Burak Yılmaz'ı da etiketleyerek "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" notunu düştü.