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Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler - Son Dakika

Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler

14.11.2023 18:30  - Güncelleme: 19:00

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Burak Yılmaz'ın Kamerunlu futbolcu hakkındaki sözlerine sert yanıt verdi. Yılmaz'ı hedef alan Demirel, ''İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz'' şeklinde paylaşım yaparak Yılmaz'ı etiketledi.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Abouba kar hakkındaki söylemlerine Kamerunlu golcünün özel antrenörü Selim Demirel'den sert bir yanıt geldi.

Kriz giderek büyüyor! Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a olay sözler

ABOUBAKAR'IN ANTRENÖRÜNDEN YANIT GELDİ

Selim Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Burak Yılmaz'ı da etiketleyerek "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" notunu düştü.

Kriz giderek büyüyor! Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a olay sözler

NE OLMUŞTU?

Burak Yılmaz, Attila Gökçe'ye verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler" demişti.

Kriz giderek büyüyor! Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a olay sözler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler - Son Dakika
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