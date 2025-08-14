Kübra Akçayoğlu: Hentbolda Başarı ve Engellilere Destek - Son Dakika
Kübra Akçayoğlu: Hentbolda Başarı ve Engellilere Destek

Kübra Akçayoğlu: Hentbolda Başarı ve Engellilere Destek
14.08.2025 11:19
Ortahisar Belediyespor'un oyuncusu Kübra Akçayoğlu, işitme engellilere antrenörlük yapıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Ortahisar Belediyespor'un 33 yaşındaki oyuncusu Kübra Akçayoğlu, bir yandan takımının başarısı için mücadele ederken bir yandan da işitme engelliler hentbol takımında antrenörlük yapıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünden mezun Kübra Akçayoğlu, Ortahisar Belediyesspor'da kanat oyuncusu olarak 61 numaralı formayı terletiyor.

Üçüncü kademe hentbol antrenörlük belgesi bulunan Akçayoğlu, önceki yıl Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübünde, geçen sezon da Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü hentbol takımında antrenör olarak görev yaptı.

Kübra Akçayoğlu, AA muhabirine, halen görev yaptığı Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübündeki sporcularıyla yılda bir kez düzenlenen turnuvalar için hazırlandıklarını söyledi.

İşitme engelli sporcuların antrenörü olarak göreve başladığında bazı zorluklar yaşadığını belirten Akçayoğlu, oyuncularıyla ilk olarak göz teması kurarak anlaştığını ifade etti.

Kübra Akçayoğlu, sporcularıyla zamanla diyaloglarını geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sahaya ilk girdiğimde çok zorluk yaşadım. Zamanla benimle göz teması kurmayı daha iyi pekiştirdiler. Yaptıkları hataları öğrettiğimde bana dönüş sağladılar. Göz teması ile iletişim kurmaya başladık. Yolun başındayız. Bazı oyuncularımın işitme engellilik seviyeleri daha düşük ve onlar bir nebze de olsa duyabiliyorlar. Tamamen duymayan öğrencilerim için mola hakkımın tamamını kullanıyorum. Orada yazarak, çizerek, işaret dilini kullanarak onlara ne yapmaları gerektiğini göstermeye çalışıyorum."

Sporcuları için işaret dili öğreniyor

İşitme engelli sporcularıyla daha iyi iletişim kurmak için işaret dili eğitimi aldığını anlatan Kübra Akçayoğlu, şunları kaydetti:

"Çok zor bir aşama bu. İşaret dilini bir anda öğrenemiyorsun. Çevrimiçi eğitim almaya çalıştım, ancak yeterli olmadı. Pratik yaparak daha kalıcı hale gelebiliyor, pratik yapmadığımız zaman çok çabuk unutulabilen bir dil. İşaret dilini öğrenebilmek için birçok insanla tanışmaya çalışıyorum. İşitme engelliler lokali var, oraya gidiyorum, onlarla pratik yapıyorum."

Engelli bireylere karşı her zaman hassas olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, onları sadece sporcu değil, ailesinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Akçayoğlu, oyuncularının başarısı için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Oyuncularımın belli bir yerlere geldiğini görmek beni daha da mutlu ediyor. Şu anda 4 oyuncum A Milli Takım'da. Çok küçük ve altyapıdan gelen oyuncularımız da var. Onları da yine A takımda görebilmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

"Başarabileceğimi biliyorum"

Oyuncularının uluslararası alanda başarılı olmasını istediğini dile getiren Kübra Akçayoğlu, "Bunun için de elimden geleni yapacağım. Bu alanda bir yere gelmeyi çok istiyorum, bunun için çabalıyorum. Önümde uzun bir sezon var. Başarabileceğimi biliyorum. Yol çok zor bir yol bunun da bilincindeyim." dedi.

Oyuncu olarak görev yaptığı Ortahisar Belediyesspor'un hedeflerine de değinen Akçayoğlu, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Koşu antrenmanlarımıza ve şu anki hırsımıza bakarsak tam anlamıyla bir takım olduğumuzu görebiliyorum. Gerçekten herkes çok istekli. Amacımız ilk 4 arasında olup play-off oynamak. Önümüzde Süper Kupa ve daha sonra da Avrupa Kupası var. Amacımıza ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ortahisar, Yaşam, Spor

Son Dakika Spor Kübra Akçayoğlu: Hentbolda Başarı ve Engellilere Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Kübra Akçayoğlu: Hentbolda Başarı ve Engellilere Destek - Son Dakika
