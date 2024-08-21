Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor

Kübra Korkut, katıldığı tüm paralimpik oyunlarda madalya kazandıktan sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini açıkladı. Başarılı milli masa tenisçi, annelerin spor yapmasının zor olduğu algısını yıkmak ve tüm kadınlara spor yapmanın mümkün olduğunu göstermek istediğini belirtti.

21.08.2024 12:52
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Katıldığı tüm paralimpik oyunlarda madalya kazanan milli masa tenisçi Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda geleneği sürdürmek istiyor.

Londra 2012 ve Rio 2016'da gümüş, Tokyo 2020'de ise bronz madalya alan Kübra Korkut, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başarılı milli sporcu, en büyük destekçisinin 10 yaşındaki kızı Zeynep Alya olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de annelerin spor yapmasının zor olduğu algısını başarılarıyla yıktığını ve buna devam edeceğini vurgulayan Kübra Korkut, "Hem aile ve anne olunabileceğini hem de üst seviyede profesyonel spor yapılabileceğini tüm kadınlarımıza göstermek istiyorum. Ben şanslıyım. Kızımla beraber kamplara geliyorum. Hem hocalarımız hem bakanlığımız kolaylık sağlıyor. Sürekli antrenman yaptığım için ona ayırmam gereken zaman biraz kısıtlı oluyor. Eğer tekrar madalya alırsam en büyük teşekkürü kızım hak edecek." ifadelerini kullandı.

"Kızıma altın madalya hediye edeceğim"

Kübra Korkut, Paris'te hedefe adım adım ilerleyeceğini dile getirerek, "Kızım da madalya almamı çok istiyor. Kızımın arkadaşları da benim minik dostlarım. Kızımın arkadaşları çevresi de beni destekliyor. Kızım sürekli bana 'Anne altın alacaksın, inanıyorum.' diyor. Paris'te kızıma inşallah altın madalya hediye edeceğim." dedi.

Ankara'da zor bir kamp yaptıklarını ancak bunun faydasını göreceklerini vurgulayan 31 yaşındaki milli sporcu, "İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Her paralimpik oyunlarda madalya aldım ama bu sefer madalyanın renginin altın olmasını istiyorum. Orası çok farklı bir atmosfer. Hem kendi psikolojinle hem de rakiple savaştığın bir yer. Ben altın madalya almak için o masada elimden gelen her şeyi yapacağım. Elbette bunun için adım adım gitmem gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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