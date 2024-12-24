Küçük Karateci Deniz Aydemir Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Küçük Karateci Deniz Aydemir Şampiyon Oldu

Küçük Karateci Deniz Aydemir Şampiyon Oldu

7 yaşındaki Deniz Aydemir, Dardanelles Cup'ta birinci olarak Eray Şamdan gibi olmak istiyor.

24.12.2024 10:47
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonasında birinci olan 7 yaşındaki Deniz Aydemir, olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan gibi başarılı olmayı hedefliyor.

Faik Şahenk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aydemir, Çanakkale'de 15-17 Kasım'da gerçekleştirilen Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katıldı. 6-7 yaş grubu kata mücadelesinde şampiyon olan Aydemir, ailesine, öğretmen ve okul idarecilerine sevinç yaşattı.

Aydemir, AA muhabirine, karateye geçen sene başladığını belirterek, bu alanda başarılı olmak istediğini söyledi.

Eray Şamdan'ı örnek aldığını belirten Aydemir, "Uluslararası bir turnuvada birinci oldum. Çalıştım ve şampiyon oldum. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak ve ülkemi temsil etmek. Böyle de devam edeceğim inşallah. Hayalimde Eray Şamdan gibi olmak var." diye konuştu.

Baba Kamil Aydemir de oğlunun başarısından gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eray Şamdan, kocaeli, Darıca, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük Karateci Deniz Aydemir Şampiyon Oldu - Son Dakika

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