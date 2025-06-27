Küçük Satranç Dahisi Avrupa'ya Gidiyor - Son Dakika
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Spor

Küçük Satranç Dahisi Avrupa'ya Gidiyor

27.06.2025 13:57
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9 yaşındaki Meriç Zeynel Aker, Türkiye Şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

ANKARA'da yaşayan Meriç Zeynel Aker (9), Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 2025'te 9 yaş grubunda, 311 sporcu arasında 1'inci olarak, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milli oyuncu Aker, satrancı çok sevdiğini belirterek, Büyükusta olmak istiyorum. Belki de bir gün dünya şampiyonu olurum dedi.

Ankara'da Covid-19 salgını döneminde ailesinin yönlendirmesiyle satranç ile tanışan Meriç Zeynel Aker, Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda, 9 yaş grubunda, 311 sporcu arasında 1'inci oldu ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Toplamda 2 bin 755 sporcunun katıldığı şampiyonada Aker, 11 oyunda 10,5 puan aldı. Meriç, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 2024 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş kategorisinde 3'üncü ile eş puan alarak 4'üncü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına düzenlenen ve 9 farklı ülkeden sporcuların yoğun katılım gösterdiği Beyaz Fil Uluslararası Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş ve altı kategorisinde 1'inci oldu. 4,5 yaşında başladığı satrançta, büyük başarı elde eden Meriç Zeynel Aker, bu ayın sonunda açıklanacak olan güncel ELO (derecelendirme sistemi) listesi ile 9 yıl 3 ayda 2000 ELO barajını geçerek bu barajı aşan en genç Türk satranç sporcusu olacak. Meriç Zeynel Aker, şimdi kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda milli oyuncu olarak Türkiye'yi temsil edecek.

'SATRANÇ OYNARKEN KENDİME GÜVENİYORUM'

Aker, satranca Covid-19 pandemisinde başladığını ve çok sevdiğini söyleyerek, Satranca 4,5 yaşında başladım, bir ara bıraktım ama sonra yeniden başladım. Pandemide gidecek bir yer yoktu. Ailem satranç dersi almıştı, oradan öğrendim; eğlenceli geldi ve oynamaya başladım. En keyif aldığım şey maç yapmak. Ben Türkiye 3'üncüsü ve Türkiye şampiyonu oldum. Bazen benden daha iyi bir oyuncu gelince korkuyorum ama sonra bir şekilde yeniyorum. Benden daha yüksek puan alan oyuncuları rahat yendiğimde oluyor. Türkiye'de iki kere derecem var. Bir kere üçüncü oldum ilk turnuvamda. İkinci girdiğimde de yani bu sene birinci oldum. Önceki sene Avrupa'ya gittiğimde 4'üncü olmuştum. Üçüncüyle eş değerdim aslında. Şimdi hedeflerim daha yüksek, ilk 3'e girme hedefim var. Satranç oynarken kendime güveniyorum, oynarken bazen mutluyum, bazen kötü oynayınca kendime kızıyorum, sinirleniyorum. Büyükusta olmak istiyorum satrançta, belki de bir gün dünya şampiyonu olurum dedi.

'ÇOK REKABETÇİ VE HIRSLI'

Meriç Zeynel Aker'in annesi Özge Aker ise Meriç evde çok hareketli bir çocuk, enerjisi yüksek bir çocuk. Zapt etmekte zorlandığımız için, ailede de başka satranç bilen olmadığı için online kurs vasıtasıyla satranç ile tanışmasını sağladık. Satranca olan yaklaşımı çok rekabetçi ve hırslı. Taş kaybetmek bile onun için büyük bir mesele haline geldiği için bir süre sonra ara verdi. Sonrasında, okul takımıyla olan diyaloglarından sonra ısrarla başlamak istedi. ve 7 yaşında tekrar bu işe profesyonel olarak yaklaşmaya başladı diyebilirim. Satranç sporunda disiplin çok önemli bir şey ve yaşlarından büyük sporcular ile bir araya gelmek durumunda oldukları bir spor satranç. ve bu nedenle çocukları olgunlaştırıyor diyebilirim. Görebildiğim kadarıyla gerçek hayatın bir simülasyonu aslında o tahta. Hem galibiyetini hem de yenilgileriyle ilgili duygularını bir şekilde regüle etmek durumunda ve bunları öğrenmek durumunda. Meriç, hep sorgulayan, merak eden, keşfetmeyi çok seven bir çocuk. Ben o yüzden bu kadar hareketli bir çocuğu satranç nasıl tutuyor diye şaşırmıştım. Çünkü 4,5- 5 saatler süren maçları oluyor. O tahtadaki olasılıklar kümesi bence Meriç'i içine çekiyor. Özellikle zorlu mücadeleler sonrası, sonuç ne olursa olsun güzel maçlar geçirmek Meriç'i çok motive ediyor. Meriç şu anda da hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Haziran sonunda açıklanacak ELO puanlarıyla beraber Türkiye'de Meriç 2000 ELO barajını aşan en genç satranç oyuncusu olacak. Bu başarmak istediği hedeflerden bir tanesiydi diye konuştu.

'MERİÇ'TEN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ'

Aker'in antrenörü Uğur Dağ Yazıcı ise öğrencisinin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meriç çok hızlı gelişti. Yaklaşık 1,5 sene önce başlangıç seviyesindeyken şu an Avrupa Şampiyonluğu hedefleyen bir sporcu haline geldi. O anlamda çok memnunuz gelişiminden. Avrupa Şampiyonasına yaklaşık 50-60 ülkeden 80 sporcunun katılımı bekleniyor. Meriç'ten şampiyonluk bekliyoruz ve bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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