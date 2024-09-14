Küçük Taraftar Rey Manaj ile Fotoğraf Çekilmek İstedi - Son Dakika
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Küçük Taraftar Rey Manaj ile Fotoğraf Çekilmek İstedi

Küçük Taraftar Rey Manaj ile Fotoğraf Çekilmek İstedi

Sivasspor-Gaziantep maçında küçük bir taraftar, Rey Manaj ile fotoğraf çekilmek için sahaya girdi.

14.09.2024 18:29
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Sivasspor- Gaziantep müsabakasında küçük bir taraftar, Yiğidoların yıldız futbolcusu Rey Manaj ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj'ın yanına gitti ve forma istedi.

Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp, saha dışına çıkardı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Küçük Taraftar Rey Manaj ile Fotoğraf Çekilmek İstedi - Son Dakika

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