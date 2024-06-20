Kula'da Bocce Volo Türkiye Şampiyonası Başladı

Spor

Kula Kaymakamlığı organizesinde Kula'da ilk kez düzenlenen ve büyük bir coşkuyla başlayan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nın açılışı yapıldı. 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katılacağı şampiyona, 23 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Kula Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü organizesinde Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası açılışı yapıldı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Türkiye Bocce Bowling Federasyon Asbaşkanı Faik Kapsız, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Manisa Temsilcisi Emre Abar, Gençlik ve spor Kula İlçe Müdürü Ufuk Özlem, siyasi parti temsilcileri ve sponsor firmaların katıldığı açılış programında konuşan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcuya Türkiye Şampiyonası'nda ev sahipliği yapmanın mutluluğundan bahsetti.

Birbirinden değerli spor tesisleri ile onlarca branşa ev sahipliği yapan Kula'da bir sonraki hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonaları olduğunun altını çizen Kaymakam Özdemir, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek sporculara da başarılar diledi.

Bugün itibariyle başlayan ve 3 grup halinde devam edecek olan şampiyona, 23 Haziran Pazar günü sona erecek. - MANİSA