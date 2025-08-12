Kula\'da Güreş Şampiyonası Başladı

Manisa'nın Kula ilçesi, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 55 ilden 600 sporcunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mindere çıktığı şampiyona, 14 Ağustos 2025'te yapılacak finallerle sona erecek.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Kula Spor Kompleksi'nde kurulan minderlerde gerçekleşen müsabakalarda 30 hakem görev yapıyor. Organizasyonun, heyecan dolu ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olması bekleniyor. Şampiyona için ilçeye gelen sporcular, Kula'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulurken, aynı zamanda ilçenin turizm elçisi oluyor. Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Özlem, ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Organizasyon sayesinde ülkemizin farklı illerinden ilçemize gelen sporcularımız, tarihi Kula'yı gezme imkanı buluyor. Sporcularımız burada sadece müsabakalara katılmakla kalmayıp, aynı zamanda ilçemizin turizm elçisi olacaklar. Tüm Kula halkımızı, üç gün boyunca sürecek müsabakaları izlemeye davet ediyoruz"

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası, 14 Ağustos'taki final müsabakalarıyla tamamlanacak. - MANİSA