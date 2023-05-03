Kulübün izni dışında hareket eden Lionel Messi, PSG'de kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Kulübün izni dışında hareket eden Lionel Messi, PSG'de kadro dışı bırakıldı

03.05.2023 09:21

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a ziyarette bulunması nedeniyle Arjantinli yıldızı 2 haftalık süreyle kadro dışı bıraktı. Messi, bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapamayacak ve haftalık ücretini alamayacak.

PSG'nin Lionel Messi ile ilgili aldığı karar dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Arjantinli yıldız, Fransız devinde kadro dışı bırakıldı.

2 HAFTA KADRO DIŞI BIRAKILDI

RMC Sport'ta yer alan habere göre, PSG yönetimi, Messi'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden büyük rahatsızlık duydu. Bunun üzerine Fransız devi, Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktı.

MAAŞINI ALAMAYACAK

Messi'nin kadro dışı kaldığı süre boyunca takımla birlikte antrenmanlara çıkmayacağı ve haftalık maaşını alamayacağı ifade edildi. Bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıkan Messi, takımına 20 gol ve 19 asistlik katkı verdi.

Son hareketi bardağı taşırdı! Paris Saint-Germain'de Lionel Messi kadro dışı
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Suudi Arabistan, Lionel Messi, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulübün izni dışında hareket eden Lionel Messi, PSG'de kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulübün izni dışında hareket eden Lionel Messi, PSG'de kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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