Kulübün izni dışında hareket eden Lionel Messi, PSG'de kadro dışı bırakıldı

PSG'nin Lionel Messi ile ilgili aldığı karar dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Arjantinli yıldız, Fransız devinde kadro dışı bırakıldı.

2 HAFTA KADRO DIŞI BIRAKILDI

RMC Sport'ta yer alan habere göre, PSG yönetimi, Messi'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden büyük rahatsızlık duydu. Bunun üzerine Fransız devi, Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktı.

MAAŞINI ALAMAYACAK

Messi'nin kadro dışı kaldığı süre boyunca takımla birlikte antrenmanlara çıkmayacağı ve haftalık maaşını alamayacağı ifade edildi. Bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıkan Messi, takımına 20 gol ve 19 asistlik katkı verdi.