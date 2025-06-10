Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe\'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Süper Lig devi Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar için yeniden harekete geçti.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞTÜLER

Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile iletişime geçti ve maddi beklentilerini sordu.

10 MİLYON EURO

Fransız kulübü, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis talep ettiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Sarı-kırmızılıların Milan Skriniar ile de Galatasaray'da forma giymeye istekli olup olmadığını öğrenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla iletişime geçtiği ve olumlu dönüş alınması halinde taraflar arasında pazarlığın başlayacağı kaydedildi.

12 MİLYON EURO İSİTİYOR

Slovak oyuncunun transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Skriniar'ın Avrupa'da kalmak istiyorsa istiyorsa maaşında önemli ölçüde indirime gitmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE 5.5 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERMİŞ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Skriniar'a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği ancak Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu yanıt vermediği belirtildi.