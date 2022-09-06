TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya

Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasında canlı yayına yansıyan diyalog dikkat çekti.

"NE PARA HARCADIN YA"

Geçmiş olsun ziyareti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kameralar karşısına geçti. Bu sırada selamlaşmak için başkanların yanına gelen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Ali Koç, "Ne para harcadın ya." diyerek takıldı. Bu diyalog sonrası ikili tebessüm ederken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.