TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya - Son Dakika
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TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya

06.09.2022 16:37

Kulüpler Birliği tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan ziyaret sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a, "Ne para harcadın ya" sözleriyle takıldı. Timur ise Koç'a, "Harcamadım da öyle görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasında canlı yayına yansıyan diyalog dikkat çekti.

TFF ziyaretinin önüne geçen anlar! Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog canlı yayına damga vurdu

"NE PARA HARCADIN YA"

Geçmiş olsun ziyareti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kameralar karşısına geçti. Bu sırada selamlaşmak için başkanların yanına gelen Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Ali Koç, "Ne para harcadın ya." diyerek takıldı. Bu diyalog sonrası ikili tebessüm ederken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

TFF ziyaretinin önüne geçen anlar! Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog canlı yayına damga vurdu
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Galatasaray, Erden Timur, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya - Son Dakika
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