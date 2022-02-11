Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takım da 1'er puana razı oldu.

GOL İPTAL

Rizespor'un 86'da Pohjanpalo ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Rizespor'da bonservisi Beşiktaş'Ta bulunan Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı.

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI

Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, OPTA'nın verilerine göre bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Gedson'un istatistikleri: