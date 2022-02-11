Üye Girişi
Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi - Son Dakika

Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi

11.02.2022 22:13
Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi

Süper Lig'in 25. haftasında Altay ile Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattının içinde yer alan iki takımın maçında kazanan çıkmadı. Rize'nin yıldızı Gedson Fernandes performansıyla göz doldurdu fakat 3 puanı getirmeye yetmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takım da 1'er puana razı oldu.

GOL İPTAL

Rizespor'un 86'da Pohjanpalo ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Rizespor'da bonservisi Beşiktaş'Ta bulunan Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı.

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI

Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, OPTA'nın verilerine göre bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Gedson'un istatistikleri:

  • Sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi: (20)
  • Sahanın en fazla sahipsiz top kazanan ismi: (6)
  • Takımın en fazla adam eksilten ikinci ismi: (6)
  • %86 pas isabet yüzde
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Gedson Fernandes, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:32 Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi!
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
21:16 Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü
21:11 Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 22:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement