Kumluca\'da kadınlar öğretmenler arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

Antalya'nın Kumluca İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadın öğretmenler arasında düzenlenen voleybol turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi.

İlçede eğitim veren 9 ayrı okul ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından kurulan bir takım olmak üzere toplam 10 voleybol takımı, kupayı almak için mücadele etti. Final karşılaşmaları Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda oynandı.

Turnuvada üçüncülük mücadelesinde Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Gül Çetin Kaur Lisesi'ni 2- 1 yenen Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu takımı üçüncü oldu. Final karşılaşması ise Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ve Kumluca Özel Sınav Koleji arasında oynandı. Müsabakayı 2-0 alan Kumluca Özel Sınav Koleji turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçından sonra madalya ve kupa töreni düzenlendi. Turnuvaya katılan takımlara final karşılaşmalarını izleyen protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi. Turnuvanın şampiyonu olan Kumluca Özel Sınav Kolejinin madalya ve kupasını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş verdi.

Final Karşılaşmalarını Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri okul müdürleri ve sporseverler katıldı. - ANTALYA