EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın adının geçtiği koltuk için TFF'nin sürpriz bir isimle görüştüğü iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Riva'da teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya ile oynanacak özel karşılaşmanın ardından somut adımların atılması bekleniyor.
Sosyal medyada Abdullah Avcı iddialarına futbolseverler tepki gösterdi. Avcı yerine Fatih Terim ya da Sergen Yalçın'ı isteyen futbolseverler, TFF'ye çağrıda bulundu.
Abdullah Avcı iddiasıyla ilgili yapılan yorumlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi - Son Dakika