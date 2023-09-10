Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 10.09.2023 10:19

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz için ayrılık çanları çalıyor. Abdullah Avcı'nın Riva'da TFF ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Japonya ile oynanacak özel karşılaşma sonrası resmi adımların atılacağı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası futbolseverler TFF'ye tepki gösterirken takımın yeni hocasının Fatih Terim ya da Sergen Yalçın olması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın adının geçtiği koltuk için TFF'nin sürpriz bir isimle görüştüğü iddia edildi.

JAPONYA MAÇI SONRASI SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Riva'da teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya ile oynanacak özel karşılaşmanın ardından somut adımların atılması bekleniyor.

FATİH TERİM YA DA SERGEN YALÇIN İSTENİYOR

Sosyal medyada Abdullah Avcı iddialarına futbolseverler tepki gösterdi. Avcı yerine Fatih Terim ya da Sergen Yalçın'ı isteyen futbolseverler, TFF'ye çağrıda bulundu.

Abdullah Avcı iddiasıyla ilgili yapılan yorumlar şöyle:

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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