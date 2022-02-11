Üye Girişi
Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar - Son Dakika

Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

11.02.2022 15:36
Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

Türkiye Softbol Ligi Şampiyonası'nda 10-13 yaş grubunda birincilik elde elden Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı, kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Türkiye Softbol Ligi Şampiyonası'nda 10-13 yaş grubunda birincilik elde elden Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı, kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

İznik'te 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Softbol Ligi Şampiyonası'na katılan Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı, 10-13 yaş grubunda birincilik elde etti. Bursalı takım kupa sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Başkan Turgay Erdem, Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Nilüfer Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren bazı sponsor firmalarının desteği ile kısa sürede önemli bir başarı elde eden takımın genç sporcularını tebrik etti.

Nilüfer Belediyesi Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Spor Tesisleri'nde, oyuncular ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Erdem, başarılı sporcuları kutlayarak hediyeler verdi. Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da katıldığı tören sonunda Türkiye kupasını Nilüfer'e getiren takım oyuncularıyla pasta kesen

Erdem, iki oyuncusu milli takımda görev alan ve Türkiye Softbol Ligi'nde mücadelesine başarı ile devam eden genç takıma, bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Akçalar Spor Kulübü Softbol Takımı antrenörü Atike Averi de özellikle ABD'de popüler olan, beyzbola benzeyen ve bu spordan türetilmiş bir oyun olan Softbol'a olan ilginin Türkiye'de giderek arttığını kaydederken, "Takımımızın ligde ve Türkiye kupalarında başarısının artarak devam etmesi ve milli takıma daha fazla oyuncu gönderebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar
Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar

YORUMLAR
500

Turgay Erdem, oyunlar, Akçalar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kupa sevincini Başkan Erdem ile paylaştılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement