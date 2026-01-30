Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu - Son Dakika
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

30.01.2026 14:53  Güncelleme: 16:00
Juventus'un yöneticisi Giorgio Chiellini'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmeleri sırasında suratı ekşi bir hal aldı. Chiellini, daha sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta kura sonrası ilk açıklama kulübün yöneticisi Giorgio Chiellini'den geldi. Kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri olan Chiellini, eşleşmenin ardından geçmişe dair çarpıcı bir hatırlatmada bulundu.

"AKLIMA HEM OSIMHEN HEM 2013 İSTANBUL MAÇI GELDİ"

Juventus yöneticisi Chiellini, Galatasaray eşleşmesinin kendisinde özel çağrışımlar yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat."

Chiellini'nin sözleri, Juventus'un Galatasaray deplasmanında 2013 yılında yaşadığı ve hafızalara kazınan elenişe gönderme olarak yorumlandı. İtalyan futbol adamının Osimhen vurgusu ise Galatasaray'ın hücum gücüne duyulan saygı olarak değerlendirildi.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray ile Juventus arasındaki play-off eşleşmesinde ilk maç İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise Torino'da oynanacak. 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar sonunda kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Omer Uslu Omer Uslu:
    Bırakın gelsin.gel hele gel gel 3 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Korkmuş yani 1 1 Yanıtla
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    hoşuna gitmiş bence 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
