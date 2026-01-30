Kuradan Galatasaray\'ın çıktığını gören Chiellini\'nin bakışı olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta kura sonrası ilk açıklama kulübün yöneticisi Giorgio Chiellini'den geldi. Kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri olan Chiellini, eşleşmenin ardından geçmişe dair çarpıcı bir hatırlatmada bulundu.
Juventus yöneticisi Chiellini, Galatasaray eşleşmesinin kendisinde özel çağrışımlar yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat."
Chiellini'nin sözleri, Juventus'un Galatasaray deplasmanında 2013 yılında yaşadığı ve hafızalara kazınan elenişe gönderme olarak yorumlandı. İtalyan futbol adamının Osimhen vurgusu ise Galatasaray'ın hücum gücüne duyulan saygı olarak değerlendirildi.
Galatasaray ile Juventus arasındaki play-off eşleşmesinde ilk maç İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise Torino'da oynanacak. 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar sonunda kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.
