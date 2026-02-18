Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
18.02.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelen Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov Galatasaray'ın, Juventus'u mağlup ettiği maç hakkında konuşarak sarı-kırmızılı takımı tebrik etti. Kurbanov, daha önce birçok kez sarı-kırmızılı takımı performansı nedeniyle övmüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Newcastle United'ı ile karşılaşan Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı maç hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLILARI TEBRİK EDERİM"

Daha önce Galatasaray'ın, başarıları hakkında defalarca konuşan Kurbanov, sarı-kırmızılıların Juventus'u mağlup ettiği karşılaşma hakkında da konuşarak, "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi." dedi.

"ÇOK KEYİF ALDIK"

Sözlerine devam eden Kurban Kurbanov, "Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli." sözlerini sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Karabağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alperen Umut Alperen Umut:
    Azerbaycanın %80'ni Galatasaraylıdır. 16 6 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    boyle iddialı bir veriye tam olarak nasıl ulastın. 3 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:54:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.