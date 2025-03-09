Kurbanoğlu: 'Sivasspor hak ettiği yere gelecek' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kurbanoğlu: 'Sivasspor hak ettiği yere gelecek'

Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu, Göztepe galibiyeti sonrası ligde başarı için taraftar desteği vurguladı.

09.03.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mustafa Kurbanoğlu: "Ligde hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu:

"Sivasspor'a vefa borcunu ödeme günüdür"

SİVAS - Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, "Belki de ligin en şanssız maçını yaptık. İki oyuncumuz ağır bir sakatlık geçirdi, ambulansla götürüldü. İki oyuncu da önemli oyuncumuz ama disiplinli oynamanın karşılığını aldık. Maç kazanıp sevinecek bir pozisyonumuz yok. Biz bundan sonra her maçı disiplini artırmaya ve final niteliğinde görmeye ihtiyacımız var, buna mecburuz. Bundan sonra bütün maçları bu şekilde göreceğiz. Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hangi takımların ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bizim her şeyden önce sahibimiz taraftardır. Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Buraya Rıza hocamızın da etkisiyle gelerek bir maç taraftar eliyle nasıl alınır, bunun bu örneğini taraftarımız göstermiş oldu. Bundan sonra bu sayı her maç artarak devam edecek ve statta hiçbir koltuk kalmayacak şekilde taraftarımızın bizi desteklemesini rica ediyorum. Biz bizim standardımızda birçok takımın nerelerde ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda bizim tek desteğimiz Sivasspor ve Sivasspor sevenlerdir. Sivasspor sadece Sivaslılar için bir futbol kulübü değildir. Sivasspor şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir. Şehrin Türkiye platformundaki yüzüdür. Türkiye'deki 7 milyon Sivaslı'nın bugün Sivasspor'a vefa borcunu ödeme günüdür. Bugün Sivasspor'a maddi ve manevi destek günüdür. Sivasspor'a destek bekliyorum" diye konuştu.

Maçta sakatlanan Rey Manaj ve Simic'in hastanede durumunun takip edildiğini belirten Mustafa Kurbanoğlu, futbolcuların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kurbanoğlu, Sivasspor, Futbol, Sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurbanoğlu: 'Sivasspor hak ettiği yere gelecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
“Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:41 Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
12:34 Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
11:57 Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
11:45 Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
11:43 Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
11:43 İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
11:37 “Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
11:30 Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
11:18 2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 19:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kurbanoğlu: 'Sivasspor hak ettiği yere gelecek' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.