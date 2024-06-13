Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde düzenlenen kupada, 28 kulüpten 500 sporcu yarıştı.
Yarışlar, erkek ve kadın klasmanlarında 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı ile akademi kategorilerinde yapıldı.
Azerbaycan Genç Milli Kürek Takımı da şampiyonanın özel konuğu olarak organizasyonda yarıştı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri verdi.
Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası'nda birinci olan takımlar şöyle:
Akademi kadınlar: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Akademi erkekler: Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü
19 Yaş altı kadınlar: Fenerbahçe
19 Yaş altı erkekler: Fenerbahçe
17 Yaş altı kadınlar: Fenerbahçe
17 Yaş altı erkekler: Fenerbahçe
15 Yaş altı kadınlar: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
15 Yaş altı erkekler: Beşiktaş
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