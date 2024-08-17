Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi

Spor

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin ilk günü, muhteşem bir kortejle sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve sporcuların başı çektiği korteje Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Kortejin sonunda konuşan Başkan Akın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de güvendiği, saydığı, sevdiği güreşçimiz, hemşehrimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a sahip çıkacağız. Onun kültürünü yaşatacağız." dedi.

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri kapsamında Şeyh Lütfullah Camisi önünden başlayan kortej yürüyüşü; Anafartalar ve Kızılay Caddesi'nin ardından Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı önünde tamamlandı. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın, Büyükşehir Belediyespor Kulübü, olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden milli sporcular ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir'in yetiştirdiği efsane güreşçilerden Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına anıt önüne sunulan çelenk sonrası Başkan Ahmet Akın, tüm vatandaşları yağlı güreşleri izlemeye davet etti.

"Altın kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz"

Ata sporuna sahip çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Karesi Belediyemiz ile birlikte 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ni düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'de sporun kültürel ve tarihsel önemini çok iyi biliyoruz. Balıkesirimizin geniş coğrafyasıyla bir sporcu kenti olması için çalışıyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşler de en önemli kültürel değerlerimizden biri. Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi bir cihan şampiyonu çıkarmış memleketimiz Balıkesir'in evlatları olarak onların emanet ettikleri bu geleneği sonuna kadar sürdürecek ve büyüterek devam ettireceğiz. Özlediğimiz altın kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz ve kazanacağız. Bunun için bütün belediye başkanlarımla birlikte, daire başkanlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Yağlı güreşlerin; Türk Milleti'nin birliğinin ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Yağlı güreşimiz; Türk Milleti'nin gücünün, iradesinin göstergesidir. Yurdumuzun dört bir yanından gelen tüm başpehlivan ve pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak tüm Türkiye'de ata sporumuza olan ilginin artması için çalışıyorum. Kaliteyi artırmak için de elimizden gelen desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

Altıeylül Kurtdere Pehlivan evi müjdesi

Balıkesir'in efsanesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mirasına sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın "Altıeylül Kurtdere Pehlivan Evi restorasyon çalışması hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın doğup yaşadığı ev, 2016 yılında tescillendi. Anı evi olarak düzenlenecek bir restorasyon çalışmasına başladık. Şu anda yüzde 30 oranında tamamladığımız çalışmaları önümüzdeki yıl içerisinde bitireceğiz. Orayı bir müze haline getireceğiz. 'Senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de güvendiği, saydığı, sevdiği güreşçimiz, hemşehrimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a sahip çıkacağız. Onun kültürünü yaşatacağız. Balıkesirli evlatlarına da örnek olacak şekilde daha nice başpehlivanlar yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR