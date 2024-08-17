Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi

Balıkesir'de düzenlenen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin ilk günü, büyük bir kortejle sona erdi. Korteje Balıkesir halkı büyük ilgi gösterdi. Başkan Ahmet Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kültürünü yaşatacaklarını belirtti.

17.08.2024 00:07  Güncelleme: 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin ilk günü, muhteşem bir kortejle sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve sporcuların başı çektiği korteje Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Kortejin sonunda konuşan Başkan Akın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de güvendiği, saydığı, sevdiği güreşçimiz, hemşehrimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a sahip çıkacağız. Onun kültürünü yaşatacağız." dedi.

64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri kapsamında Şeyh Lütfullah Camisi önünden başlayan kortej yürüyüşü; Anafartalar ve Kızılay Caddesi'nin ardından Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı önünde tamamlandı. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın, Büyükşehir Belediyespor Kulübü, olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden milli sporcular ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir'in yetiştirdiği efsane güreşçilerden Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına anıt önüne sunulan çelenk sonrası Başkan Ahmet Akın, tüm vatandaşları yağlı güreşleri izlemeye davet etti.

"Altın kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz"

Ata sporuna sahip çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Karesi Belediyemiz ile birlikte 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ni düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'de sporun kültürel ve tarihsel önemini çok iyi biliyoruz. Balıkesirimizin geniş coğrafyasıyla bir sporcu kenti olması için çalışıyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşler de en önemli kültürel değerlerimizden biri. Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi bir cihan şampiyonu çıkarmış memleketimiz Balıkesir'in evlatları olarak onların emanet ettikleri bu geleneği sonuna kadar sürdürecek ve büyüterek devam ettireceğiz. Özlediğimiz altın kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz ve kazanacağız. Bunun için bütün belediye başkanlarımla birlikte, daire başkanlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Yağlı güreşlerin; Türk Milleti'nin birliğinin ve beraberliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Yağlı güreşimiz; Türk Milleti'nin gücünün, iradesinin göstergesidir. Yurdumuzun dört bir yanından gelen tüm başpehlivan ve pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak tüm Türkiye'de ata sporumuza olan ilginin artması için çalışıyorum. Kaliteyi artırmak için de elimizden gelen desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

Altıeylül Kurtdere Pehlivan evi müjdesi

Balıkesir'in efsanesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mirasına sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın "Altıeylül Kurtdere Pehlivan Evi restorasyon çalışması hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın doğup yaşadığı ev, 2016 yılında tescillendi. Anı evi olarak düzenlenecek bir restorasyon çalışmasına başladık. Şu anda yüzde 30 oranında tamamladığımız çalışmaları önümüzdeki yıl içerisinde bitireceğiz. Orayı bir müze haline getireceğiz. 'Senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de güvendiği, saydığı, sevdiği güreşçimiz, hemşehrimiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a sahip çıkacağız. Onun kültürünü yaşatacağız. Balıkesirli evlatlarına da örnek olacak şekilde daha nice başpehlivanlar yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Ahmet Akın, Spor, Sivil Toplum, Etkinlikler, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 01:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Muhteşem Bir Kortejle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement