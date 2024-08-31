Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı - Son Dakika
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Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu\'nun Havza-Amasya etabı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı. Turun ikinci etabı için Havza Atatürk Evi önünde seremoni düzenlendi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Milli Mücadele'nin 102. yıl dönümünde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Turun startı verildi.

31.08.2024 13:17
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Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza- Amasya etabı başladı.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği turun ikinci etabı için Havza Atatürk Evi önünde seremoni düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, böylesi önemli bir etkinliğin Milli Mücadele'nin başkenti Samsun'dan başlamasının çok anlamlı olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 1919'da atalarının cesaretleri ve Atatürk'e sahip çıkmalarıyla ilk kıvılcımının çakıldığı Milli Mücadele'nin 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmasının 102. yıl dönümünde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını kaydetti.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı da Samsun ve Havza'nın kurtuluş mücadelesi açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Havza'da Milli Mücadele'nin ilkleri yaşanmıştır. O sebepten Havza etabı bizler için önemli bir etap. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuzu bu yıl uluslararası boyuta taşıdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı daha güzel etkinliklere imza atacağız." dedi.

Konuşmaların ardından turun 133,7 kilometrelik Havza-Amasya etabının startı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı - Son Dakika

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