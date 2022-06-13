Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

13.06.2022 17:49
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Elazığ'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Elazığ'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonunda 11 Haziran Cumartesi günü başlayan şampiyonada oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde İstanbul Telas Lastik birinci, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Kocaeli KBS üçüncü ve Ankara ACA Metal takımı dördüncü oldu. Bayanlarda ise İstanbul THY takımı birinci, Elazığ Final Okulları ikinci, Diyarbakır Bağlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü ve Bitlis Halk Eğitim Merkezi takımı dördüncü oldu.

Oynanan final karşılaşmaları sonucunda kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası için ödül töreni düzenlendi. Erkeklerde şampiyon olan İstanbul Telas Lastik takımına ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu takdim ederken, bayanlarda şampiyonluğa ulaşan İstanbul THY takımı ise ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci'nin elinden aldı. - ELAZIĞ

Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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