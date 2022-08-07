Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar

07.08.2022 22:34
Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar

Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği içerisinde Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara toplam 135 sporcu katıldı.

Mersin'de geçen Nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ata Yahşi için Türkiye Triatlon Federasyonu'nca düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 2. etabı Kuşadası'nda yapıldı. Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara M1, M2, M3, yıldız ve genç kategorilerinde olmak üzere toplam 135 triatlet katıldı. Triatletler dereceye girmek için yüzüp, pedal bastıktan sonra koştu.

İzmir Triatlon İl Temsilcisi ve Ata Yahşi'nin babası Adnan Yahşi; "Bu müsabakaları gerçekleştirme amacımız tamamen triatlon sporuna bir alt yapı oluşturmak ve katılım sayısını arttırmak. Müsabakalarımız şenlik havasında geçiyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bize ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü Aydın'da av sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor Aydın'da av sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor
Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:50 Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 22:34:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement