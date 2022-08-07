Kuşadası'nda Ata Yahşi için yarıştılar

Kuşadası, Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 2. Etap müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği içerisinde Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara toplam 135 sporcu katıldı.

Mersin'de geçen Nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ata Yahşi için Türkiye Triatlon Federasyonu'nca düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 2. etabı Kuşadası'nda yapıldı. Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalara M1, M2, M3, yıldız ve genç kategorilerinde olmak üzere toplam 135 triatlet katıldı. Triatletler dereceye girmek için yüzüp, pedal bastıktan sonra koştu.

İzmir Triatlon İl Temsilcisi ve Ata Yahşi'nin babası Adnan Yahşi; "Bu müsabakaları gerçekleştirme amacımız tamamen triatlon sporuna bir alt yapı oluşturmak ve katılım sayısını arttırmak. Müsabakalarımız şenlik havasında geçiyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bize ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN