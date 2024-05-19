Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Etkinliği: Yüzücüler 2 Bin Metre Kulaç Attı - Son Dakika
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Spor

Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Etkinliği: Yüzücüler 2 Bin Metre Kulaç Attı

Kuşadası\'nda Atatürk\'ü Anma Etkinliği: Yüzücüler 2 Bin Metre Kulaç Attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yaşları 14 ile 75 arasında değişen yüzücüler, 2 bin metre kulaç attı. Kuşadası Masterler Yüzme Gurubu'na üye yaklaşık 20 yüzücü, Kadınlar Denizi Plajı'nda Atatürk'ün Milli Mücadele'nin başlangıcının 105. yıl dönümü anısına bir araya geldi.

19.05.2024 22:37  Güncelleme: 22:39
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaşları 14 ile 75 arasında değişen yüzücüler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2 bin metre kulaç attı.

Kuşadası Masterler Yüzme Gurubu'na üye yaklaşık 20 yüzücü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümü anısına Kadınlar Denizi Plajı'nda bir araya geldi. Yaşları 14 ile 75 arasında değişen yüzme tutukunları, denize girmeden önce Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile objektiflere hatıra pozu verdi. Daha sonra suya giren yüzücüler, 2 bin metre boyunca kulaç attı. Atatürk'ü anmak ve her yaştan insanın sporla iç içe olması gerektiğine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu ve Nilüfer Tektaş Cevahir de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Etkinliği: Yüzücüler 2 Bin Metre Kulaç Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Atatürk'ü Anma Etkinliği: Yüzücüler 2 Bin Metre Kulaç Attı - Son Dakika
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